Corona4kids, La Lumaca spiega l'epidemia ai bambini

“Corona4kids, il virus sotto la lente”: un open space digitale per spiegare con linguaggio semplice e chiaro il Covid19 ai più piccoli.Questo il contributo de La Lumaca, uno dei principali player italiani in educazione ambientale, ai milioni di alunni che si sono trovati così, senza preavviso e spesso senza neanche un perché, a iniziare a vivere in un mondo nuovo, fortemente limitativo di quelle relazioni sociali che sono il sale e il nutrimento per la fase della crescita.Il progetto Corona4kids nasce per rispondere a questa esigenza, per dare uno strumento in grado di spiegare con parole semplici e linguaggio adeguato il Coronavirus e perché non si può andare a scuola.Nella serie di video pillole a episodi, reperibili a questo link si trova una risposta alle principali domande che si pongono i bambini (“che cos’è un virus?”, “che cos’è il Coronavirus?”, “cosa posso fare per non ammalarmi?”, “perché non posso andare a scuola?”).Non si va a scuola, certo. Ma gli strumenti della moderna tecnologia consentono di apprendere stando a casa attraverso la metodologia dell’apprendimento a distanza e alle classi virtuali. Ecco allora che per arricchire l’offerta formativa della scuola La Lumaca è a disposizione per fornire moduli didattici multimediali e in e-learning fruibili in digitale.“Abbiamo pensato al disagio che stanno vivendo gli alunni, soprattutto quelli di più giovane età - spiega il presidente Guido Ricci - che si sono visti sottrarre una parte importante della loro vita sociale da queste misure d’emergenza. Ci piaceva l’idea di sperimentare qualcosa come l’e-learning, che solitamente associamo a realtà più legate al mondo universitario o delle scuole superiori, per consentire ai bimbi di mantenere vivo il desiderio dell’apprendimento, per proseguire in modo nuovo e coinvolgente le attività e i laboratori di educazione ambientale e alla sostenibilità avviate in classe e per agevolare i genitori offrendo alternative alla noia casalinga”.Chi ha bambini piccoli sa bene quanto la routine sia fondamentale per la loro serenità e come bastino anche solo alcuni giorni per perdere la familiarità con un ambiente esterno a quello domestico. Ecco che la tecnologia viene in aiuto, grazie all’uso intelligente che ne possiamo fare, per ritrovare stimoli e desiderio di conoscere ed apprendere, in attesa che si riaprano le scuole e che ci si possa di nuovo reincontrare e stare insieme senza più alcun timore.Per info sui progetti didattici in modalità digitale: info@lalumaca.org , tel. 0598860012.