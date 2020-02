Coronavirus, 112 contagiati in Italia: escalation più alta in Europa

Sono 112 le persone colpite nel nostro Paese dal coronavirus in cinque Regioni stando all’ultimo aggiornamento della Lombardia ufficializzato dal presidente della Regione Attilio Fontana.'I numeri della notte porta a 89 infettati in Lombardia' - ha detto in conferenza stampa. Aggiunti ai casi noti, 17 in Veneto, 2 in Emilia Romagna, 2 nel Lazio, una in Piemonte, il totale arriva a 112 contagi. L’ultimo caso è quello di uno studente 17enne residente in un paese della Valtellina, che studia all’istituto agrario di Codogno. Venerdì, dopo esser tornato nel paese della provincia di Sondrio, ha iniziato ad avere la febbre e gli è stato fatto il tampone all’ospedale di Sondrio.In due giorni il nostro Paese ha scalato la classifica europea dei contagi per Coronavirus, superando di gran lunga Regno Unito (9 casi), Francia (12) e Germania (16). Le vittime in Italia sono anche le prime vittime europee, visto che finora l’unico decesso - registrato in Francia - era stato quello di un turista cinese 80enne.Sono undici intanto i comuni del lodigiano e del Veneto in quarantena e oggetto dei relativi provvedimenti delle autorità per impedire la diffusione del virus. Sono Vò Euganeo, Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano. Territori dove vivono oltre 50mila persone, trasformati in zone rosse.