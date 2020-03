Coronavirus, appello del sindaco di Bologna: evitare baci e abbracci

'Il primo antidoto vero per debellare questo virus è il nostro comportamento individuale'. E quindi,E' l'appello rivolto ai cittadini dal sindaco di Bologna, Virginio Merola, con un videomessaggio diffuso via social.Sono le normali misure di precauzione,che state già applicando', sottolinea il sindaco: 'Dobbiamo comprendere tutti, davvero, che la prima manovra economica da fare e' quella di riuscire a debellare il virus. Quindi dipende molto anche dai nostri comportamenti individuali, dalle nostre relazioni'. Queste relazioni 'già le state rallentando, non vi sto chiedendo di isolarvi in casa- continua il primo cittadino- vi sto dicendo di rinviare un abbraccio, se volete bene alle persone e di rinviare un bacio anche a quelli che avete appena conosciuto. E' un modo concreto di dimostrare che li rispettate e volete loro bene'. E dunque: 'Applicate queste misure, stringiamo i denti insieme, ci saranno delle nuove misure da prendere ma in sostanza riguardano la nostra vita individuale', aggiunge Merola.'Bologna- rimarca il sindaco- ha una grande virtù civica,. Le misure economiche 'il Governo le sta prendendo, sia per quanto riguarda il risarcimento e il sostegno ai settori in crisi, sia per il futuro. Ma comprendete tutti- conclude Merola- che prima riusciamo a sconfiggere il virus, prima queste misure saranno incisive e davvero ci riapriranno la strada al futuro'.