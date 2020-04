Coronavirus, Boris Johnson ricoverato in ospedale: è grave

Boris Johnson, il premier inglese, ha trascorso la notte in un ospedale del centro di Londra: è stato ricoverato domenica per essere sottoposto a esami ed essere seguito più attentamente perché i suoi sintomi di coronavirus continuano. Downing Street insiste sul fatto che rimane 'responsabile del governo'.

Johnson era risultato positivo al test dieci giorni fa, ma ha ancora una temperatura elevata e quindi i suoi medici hanno deciso che dovesse essere portato in un ospedale.





Il governo comunque insiste che si tratta di una decisione a titolo 'precauzionale'. L'agenzia russa Ria Novosti, come riporta l'Agi, ha riferito invece che è stato messo sotto un ventilatore e cita 'una fonte del servizio sanitario nazionale', ma la notizia non trova riscontro sulla stampa britannica.