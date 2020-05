Coronavirus, Croce Rossa in Campo anche per l'emergenza sociale

'Per noi volontari la sfida più ardua inizia proprio adesso. Oggi, infatti, all’emergenza sanitaria si somma quella economica e sociale. Se infatti trasportare un paziente in ospedale è impegnativo, soprattutto se sai che rischi di infettarti, ricercare soluzioni concrete per aiutare persone a non soffrire la fame, è ancora più difficile'.

A parlare è dice Carlo Meschiari Presidente del Comitato di Modena della Croce Rossa Italiana.



'In questo ambito – continua Meschiari - stiamo affrontando i problemi contingenti predisponendo una serie di collette alimentari e di attività che ci permettono di portare un po’ di sollievo a coloro che hanno realmente bisogno. Stiamo parlando ad esempio del progetto “SpesaSOSpesa” e delle raccolte alimentari che abbiamo organizzato presso alcuni punti vendita di Coop Alleanza 3.0, Conad ed Esselunga. Dall’inizio dell’emergenza COVID19, siamo riusciti ad aiutare oltre 1330 persone e quindi un numero enormemente superiore a quanto facevamo in passato. Ma il nostro impegno continua nella certezza di poter ancora fare di più, grazie anche all’incredibile generosità della nostra collettività, per arrivare infine a godere di un giorno in cui tutto questo sarà davvero solo un brutto ricordo'.