Coronavirus, da Lamborghini simulatori polmonari in 3D

Lamborghini

Lamborghini

da' una mano alla Siare, l'azienda bolognese principale costruttore nazionale di respiratori polmonari. La casa del Toro ha realizzato per Siare un simulatore polmonare in 3D che permette di testare il funzionamento di un ventilatore prima ancora di arrivare al collaudo. In due settimane, all'interno del suo laboratorio di stampa 3D,. Tutto stampato in 3D.