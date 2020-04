Coronavirus, De Micheli: i trasporti cambieranno

'Come cambieranno i trasporti dopo l'emergenza? Bisognerà ragionare su orari flessibili degli uffici pubblici, che sono causa di spostamenti molto intensi, fare verifiche utilizzando le nuove tecnologie sul livello di riempimento dei bus in arrivo per capire se è idoneo salire. Si tratta di un'emergenza che possiamo affrontare solo con il distanziamento, e quindi ci saranno conseguenze sul modo di muoversi'. Lo ha detto Paola De Micheli, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti intervenendo ai microfoni di 'Un giorno da pecora' su Rai Radio1. Alla domanda se, in futuro, negli autobus si potrà stare solo seduti per mantenere le distanza, De Micheli ha risposto: 'No, non siamo arrivati a questo livello di approfondimento'.



Per quanto riguarda il traffico su strade e autostrade nel giorno di Pasquetta, nel Paese 'e' tutto abbastanza tranquillo, gli italiani hanno capito: nonostante per loro sia un grande sacrificio, sanno che il sacrificio piu' grande e' di chi ora e' in ospedale malato'. Lo ha detto Paola De Micheli, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti intervenendo ai microfoni di 'Un giorno da pecora' su Rai Radio1.