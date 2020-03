Coronavirus, l'Emilia-Romagna cerca con urgenza oltre 50 infermieri

infermieri

infermieri

infermieri

infermieri

infermieri

infermieri

In Emilia-Romagna si cercano 'con urgenza'e operatori socio-sanitari per far fronte all'emergenza Coronavirus. Sono piu' di 50 le posizioni aperte dall'agenzia del lavoro Etjca, che poi selezionera' e inserira' i nuovi dipendenti nelle strutture sanitarie del settore pubblico in Emilia-Romagna. In particolare, come si legge nell'annuncio, la filiale di Reggio Emilia10per assistenza domiciliare con patente B e disponibilita' a lavorare su due turni per le citta' di Carpi, Mirandola e Modena; dueper l'istituto penitenziario nella provincia di Modena, con disponibilita' a lavorare su tre turni; due assistenti sanitari per struttura sanitaria del settore pubblico con laurea in assistenza sanitaria; due operatori socio sanitari con qualifica per ospedale di Vignola. L'agenzia cerca anche infermeri per una struttura pubblica di Reggio Emilia e duea Pavullo nel Fregnano. Etjca conferma che la ricerca del personale e' motivata dalla diffusione e al conseguente contenimento del Covid-19.