Coronavirus, mascherine a 50 centesimi in 100.000 punti vendita

Saranno circa 20.000 i punti vendita della grande distribuzione dove da domani le mascherine chirurgiche potranno essere acquistate da tutti i cittadini a 0,50 centesimi, al netto dell'IVA. E' questo il risultato dell'accordo siglato ufficialmente stamattina dal Commissario Arcuri, Confcommercio, Federdistribuzione eL'intesa siglata tra il Commissario e le grandi catene di distribuzione avra' valore anche per tutti i commercianti italiani loro associati.Il Commissario Arcuri ha cosi' commentato: 'L'accordo che in poche ore abbiamo siglato è una bella pagina nella gestione di questa drammatica emergenza.che hanno concretamente dimostrato.Il diritto dei cittadini di tutelare la loro salute acquistando mascherine ad un prezzo equo è un diritto essenziale che lo Stato deve garantire'.Il Commissario ha infine aggiunto:Dopo l'accordo siglato con Farmacie e Parafarmacie (30.000 punti vendita) e quello odierno con le grandi catene di distribuzione, nei prossimi giorni sarà formalizzato l'accordo. In tal modo saranno 100.000 i punti vendita di mascherine chirurgiche in Italia; uno ogni 600 abitanti.