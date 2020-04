Coronavirus, mascherine: da domani a Modena inizia la distribuzione

Modena

Modena

Persone fragili, anziani, disabili e le associazioni di volontariato che si occupano di persone a rischio. Sono i primi, anche a, a cui arriveranno le nuove mascherine consegnate dalla Regione. Il Comune ha coinvolto gia' Protezione civile, Caritas e associazioni del terzo settore: con loro, il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, insieme all'assessora ai Servizi sociali Roberta Pinelli, ha avuto un altro confronto oggi.I volontari, indossando i dispositivi di protezione personale, saranno presenti per tutta la giornata nei punti predisposti a cui i cittadini dovranno accedere in automobile per ritirare la mascherina.per disincentivare gli assembramenti, l'accesso sara' regolato dalla Polizia locale e sara' responsabilita' dei cittadini che riceveranno la mascherina 'conservarla in modo igienico e adeguato', precisa il Comune.Sempre domani, poi,grazie alla collaborazione di Sinagi. L'edicolante consegnera' una mascherina a ogni cliente. Alle mascherine consegnate dalla Regione, pari a 80.000 pezzi, nei prossimi giorni se ne aggiungeranno altre frutto di donazioni al Comune. Infine, e' gia' partita la consegna alle associazioni del terzo settore. Anche negli altri Comuni del territorio, intanto, entra nel vivo la distribuzione. Il Comune di Soliera distribuira' 7.000 mascherine gratuite di tipo chirurgico. 'Per rendere piu' efficace ed efficiente la distribuzione- spiegano in municipio a Soliera- una parte delle mascherine verra' distribuita ai beneficiari della distribuzione alimentare in corso in questi giorni, venerdi' e sabato, e ad altri cittadini con esigenze di tipo sociale. Il resto sara' disponibile davanti ai supermercati e ai centri commerciali, soltanto ai cittadini che ne sono sprovvisti, per proteggere clienti e addetti alle vendite'.