Coronavirus: oltre la metà della popolazione mondiale costretta a casa

Da domani in Thailandia scatta il coprifuoco, l'ultima di una serie di misure adottate dalle autorità per contenere l'epidemia di coronavirus. Altre 70 milioni di persone saranno costrette a restare in casa, facendo sì che oltre metà della popolazione umana - 3,9 miliardi - sia bloccata tra le mura domestiche a causa della pandemia di Covid-19.A stilare il calcolo, l'agenzia di stampa France Presse, che ha aggiornato anche le cifre sul contagio: sono 187 gli Stati raggiunti dal virus, 905mila le persone che lo hanno contratto.Ben 143mila contagiati si registrano solo negli Stati Uniti, che diventa il Paese col piu' alto numero di malati.Gli States detengono anche un altro triste primato: la morte del paziente più giovane, un neonato di sei settimane, avvenuta ieri nel Connecticut. E' l'Europa invece il continente più colpito, mentre cresce l'allarme in Africa e Asia.In totale le vittime decedute con coronavirus a livello globale hanno superato quota 45mila, confermando quindi che il tasso di guarigione supera di molto quello della mortalità.