Coronavirus, Quisisana ER: nessun caso nelle nostre case anziani

C'è chi vede anche 'buone notizie' nel settore delle case di riposo, messo a dura prova dall'epidemia da coronavirus: ad esempio, 'nessunpositivo al Covid-19 tra ospiti e lavoratori delle Residenze Quisisana', si legge in un comunicato stampa diffuso dal Consorzio Sollievo. Il gruppo Quisisana, 'presente nelle Province di Rimini, Forli', Ferraracontinua la nota- è una delle poche realtà per handicap ed anziani non autosufficienti in tutta l'Emilia-RomagnaSecondo il presidente del gruppo, Giuliano Fasolino, 'la tempestivita' della nostra reazione rispetto all'escalation nella diffusione del virus e l'assunzione di misure precise, applicate con rigidita' in tutte le residenze del gruppo, hanno costituito il nostro punto di forza.In particolare, 'e, anche in questi casi- continua Fasolino- i parenti seguivano un percorso prestabilito e non potevano accedere ai reparti, fino a quando, dal 4 marzo abbiamo chiuso completamente gli accessi alla struttura'. Inoltre nelle strutture Quisisana, 'ben prima delle disposizioni imposte dalle varie ordinanze pubbliche- si sottolinea nel comunicato- i nuovi ingressi di anziani venivano protetti attraverso una quarantena in camera singola; sono state adottate le stesse procedura per chi e' stato ricoverato (e poi ritornato) dall'ospedale'. Allo stesso tempo, 'è stata data la disponibilità alla filiera sanitaria (Asl locale) di accogliere persone provenienti dall'ospedale- si legge nel comunicato- al fine di permettere di liberare posti da destinare alla terapia intensiva o a nascenti reparti Covid'.Per quanto riguarda il reperimento dei presidi di protezione, si è trattato di un'operazione 'tutt'altro che facile- afferma Fasolino- soprattutto i primi giorni abbiamo battuto tutti i mercati, ci sono arrivate mascherine dalla Bosnia, dalla Cina'.; dai vari Comuni dove operiamo- continua il presidente del gruppo- dalla Protezione civile sono arrivate mascherine chirurgiche e le istituzioni non ci hanno lasciato mai soli, il contatto e il confronto sono stati continui'.- spiega Fasolino- ma anche per garantire loro nuovi stimoli, attraverso la sperimentazione delle possibilità offerte da nuove tecnologie'.Infine, nelle residenze del gruppo 'oggi sono stati potenziati i meccanismi di difesa: gli operatori- si spiega nella nota-(nelin cui, prima di recarsi al lavoro, avessero avuto accesso ad un supermercato o ambienti comuni frequentati da altri cittadini), i turni di lavoro sono stati concentrati principalmente in un unico reparto in modo tale da riuscire ad identificare ed isolare piu' facilmente un'eventuale futura fonte di diffusione del virus nella struttura'.