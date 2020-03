Coronavirus, si cercano posti letto anche nelle strutture residenziali

Ospedali privati, case di cura anche non convenzionate e ora anche strutture residenziali. L'Emilia-Romagna allarga ancora l'elenco delle realta' reclutate per mettere a disposizione posti letto per l'emergenza coronavirus. Lo spiega il commissario regionale Sergio Venturi, nel corso della diretta Facebook di questo pomeriggio. Proprio oggi, spiega, l'assessore alla Sanita' Raffaele Donini ha incontrato i rappresentanti della sanita' privata. '. Non solo. Oltre agli ospedali covid, spiega il commissario, 'La Regione sta lavorando per stipulare accordi per attivare questi posti e 'li useremo se ne avremo bisogno- afferma Venturi- ne abbiamo in provincia di Bologna, in provincia di Modena, in provincia di Parma e in vari luoghi della Romagna'. A conti fatti, dunque, 'abbiamo una rete diffusa di posti, sanitari e non, perche' tutti abbiano il luogo piu' appropriato per essere curati'.