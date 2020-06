Coronavirus, sono 10 i contagiati in centro accoglienza bolognese

Al momento a Bologna nel focolaio individuato presso l’azienda di logistica Bartolini, i casi di positività al Covid ad oggi individuati dalle autorità sanitarie - tra lavoratori del gruppo e loro familiari o conoscenti - sono 113, di cui 87 asintomatici.

Sono invece 10 gli ospiti del centro di accoglienza straordinaria di via Mattei (l'ex hub), sempre nel Bolognese, risultati positivi a SARS-Cov2. Si tratta di persone tutte asintomatiche in isolamento presso strutture residenziali dedicate, mentre 27 – individuate come contatti stretti – sono in isolamento presso la stessa struttura. Pare il contagio sia legato a due ospiti impiegati nella stessa Bartolini.

Infine, dopo che un’educatrice del centro estivo dell'Istituto Collegio San Luigi di via D’Azeglio, è risultata positiva al virus, il Dipartimento di sanità pubblica, a seguito dell'indagine epidemiologica, ha disposto l'isolamento dei contatti stretti. L'Istituto ha deciso, in via precauzionale, di sospendere temporaneamente l’attività e lo stesso gestore del centro ha avviato l’esecuzione del tampone offrendolo volontariamente a tutti gli operatori.