Coronavirus, speranze di cura da Napoli col farmaco Tocilizumab

Il farmaco tocilizumab, utilizzato per la cura dell’artrite reumatoide, sta dimostrando di essere efficace nel trattamento della polmonite interstiziale causata dal coronavirus. Ora da Napoli si chiede un protocollo nazionale per estendere l’impiego di tocilizumab nei pazienti contagiati in condizioni molto critiche.

«Da sabato abbiamo trattato sei pazienti tutti intubati. Di questi, tre hanno avuto un miglioramento importante. Il primo paziente ha evidenziato segni di miglioramenti alla Tac di controllo effettuata ieri sera» - ha spiegato al Mattino Paolo Ascierto, direttore dell'unità di immunologia clinica del Pascale. Si ipotizza di stubare il paziente se rimarrà stabile.