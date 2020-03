Coronavirus, Venturi: a Piacenza il virus circola in libertà

A Piacenza ormai 'la circolazione del virus è libera, nel senso che siamo nella fase di epidemia'. Per questo 'stiamo valutando con particolare attenzione la situazione'.A dirlo è l'ex assessore alla Sanità della Regione Emilia-Romagna, Sergio Venturi, oggi durante la videoconferenza in diretta Facebook in sostituzione dell'attuale titolare della delega, Raffaele Donini, a casa perche' trovato positivo al coronavirus. '. In questa situazione ha anche meno significato fare il tampone, perche' in genere, siccome l'influenza ormai è passata, chi presenta quei tre sintomi della malattia, ha la malattia, in un luogo come Piacenza'. Al contrario, sottolinea l'ex assessore,'facciamo ancora molti tamponi in province dove abbiamo pochi casi, come a Ravenna. Ma a Piacenza ormai non ce n'è più bisogno. Per fortuna- aggiunge Venturi- che in gran parte dei casi non c'è neanche bisogno del ricovero in ospedale'.Ricordiamo che l'ex assessore, in assenza del successore Raffaele Donini risultato positivo al covid-19. Una scelta fatta, sottolinea il sottosegretario alla presidenza Davide Taruffi, 'per avere una piena continuita' istituzionale' durante l'emergenza coronavirus. 'Eravamo una grande squadra prima, siamo una grande squadra oggi', sottolinea ancora Baruffi durante la diretta Facebook.