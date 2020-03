Coronavirus: 'Volante più sporco del wc'. Vademecum a chi guida

'Il volante dell'auto? È fra gli oggetti piu' sporchi del mondo: mediamente quattro volte in piu' della tavoletta di un wc pubblico'. Lo ricorda il presidente dell'osservatorio sulla sicurezza stradale della Regione Emilia-Romagna Mauro Sorbi. Con l'epidemia da coronavirus l'osservatorio si e' 'riconvertito' sul fronte igienico ed ha emanato una serie di direttive per chi guida. 'La protezione che occorre attivare in questo momento e' totale, perche' il virus sopravvive sulle superfici', sottolinea Sorbi, secondo il quale i 'mezzi di trasporto privati, (biciclette, moto, auto...) devono essere puliti, sanificati e disinfettati'.

Non basta insomma lavarsi le mani. 'La stessa attenzione deve essere rivolta a tutto cio' che tocchiamo o che i passeggeri dei nostri mezzi toccano: il manubrio della bicicletta o della moto, il volante, la leva del cambio, il cruscotto e la maniglia della portiera... Laviamole sempre dopo l'uso della vettura, senza mai portare le mani alla bocca, al naso e agli occhi'. In particolare, 'se dovessimo usare un'auto in car sharing e si trasporta una persona che ha i sintomi del virus (starnuti e tosse soprattutto), va ricordato di usare sempre fazzoletti usa e getta'.