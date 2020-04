Coronaviurs, a Modena taxi e ncc pronti: le auto sono sanificate

taxi

e dicono di poter dare una mano al trasporto pubblico. Per quanto riguarda il noleggio auto con conducenti, Ncc o auto blu, e il noleggio di autobus, 'tutti gli operatori hanno i dipendenti in cassa integrazione, visto che viviamo di trasporto scolastico, turismo, eventi fieristici, traffico di lavoro, e spostamenti di dipendenti all'estero, attivita' che da febbraio sono completamente ferme. Nonostante questo, guardiamo avanti',, dirigente di Amne che raggruppa decine di noleggiatori con conducente e bus.Per integrare il servizio pubblico locale, segnala Sandri, 'E siamo pronti a potenziare il numero di mezzi e operatori da mettere a disposizione, visto che dovremo effettuare più corse con meno persone a bordo, a causa dell'esiguo numero di persone che possono essere trasportate su un unico veicolo'.anche per la nostra decisione di contribuire volontariamente alla riduzione degli spostamenti riducendo fortemente le corse. Nonostante ciò abbiamo cercato di essere di sostegno alla comunità, rendendoci disponibili al trasporto a domicilio di spese ed altri prodotti, alimentari e non'.