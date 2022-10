Corso Canalchiaro, i lavori si estendono in spazi e tempo, danno alle attività

L’intervento di ripavimentazione in un primo tempo previsto solo nel tratto tra via Bonacorsa e via della Vite (pur essendo sospesa la circolazione e vietata la sosta fino a via dei Servi per consentire gli allacciamenti alle reti esistenti), con termine previsto a fine estate, non è ancora concluso, lasciando il corso chiuso al traffico. A questo disagio per residenti e per i titolari di attività di ristorazione, bar e negozi, si è aggiunta la decisione della giunta, a inizio luglio, di estendere il cantiere fino a via dei Servi per il rifacimento sottoservizi e ripavimentazione in ciottoli e lastre di selce. Con fine lavori prevista entro novembre. Una estensione spaziale e temporale delle aree interdette al transito e alla sosta che sta aggiungendo danno al danno per gli esercenti della zona.