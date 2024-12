Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il film, diretto da Eros Puglielli, è ambientato durante le festività natalizie, quando le strade, i vicoli e le piste da sci a Cortina si popolano di persone, tutte diverse tra loro, ma riunite e pronte a divertirsi nell'incantevole paesaggio di cime innevate. Tra di loro vi sono: Lucio De Roberti, affascinante viveur giunto a Cortina non solo per il divertimento, ma con un obiettivo: salvare suo nipote da un matrimonio che si prospetta disastroso; l'ex star della musica Dino Doni, che cerca il riscatto della sua carriera, ma soprattutto l'affetto di sua figlia Inne, l'esplosiva Patrizia Giordano, una discografa che rischia il fallimento e che si ritrova accanto un marito un pò ignavo.

Tutti loro, così come molti altri personaggi a Cortina, si ritroveranno con i propri destini intrecciati insieme in situazioni del tutto esilaranti, nelle quali ognuno cercherà di ottenere il suo personale lieto ne.



Prodotto da Be Water Film in associazione con Medusa Film e in collaborazione con Prime Video Nelle sale dal 23 dicembre Distribuito da Medusa Film