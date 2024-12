Cortina Express: grande festa al Victoria per l'anteprima con De Sica

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Tripudio per l'ingresso in sala di Christian De Sica. Per lui bagno di folla e selfie, prima della proiezione.

Modena come sede di una anteprima del film in uscita lunedì 23 ma anche come luogo particolare per De Sica vista la presenza della figlia. 'Dopo un periodo in altra città, tornerà vivere a Modenae anche per questo ci vedremo spesso'



Il film si inserisce nella lunga serie delle commedia italiane, modello vacanze di natale, con l'attore icona del genere, Christian De Sica, ma allo stesso tempo la innova, con una formula che, pur partendo dalla tradizione, sottolineata da note ed elementi vintage (a partire dalla Ferrari di 40 anni fa e dalla località delle vacanze vip), inserisce, su spinta del regista, elementi avventurosi e ironicamente thriller. Con un pizzico di nostalgia, che serpeggia nei dialoghi e soprattutto nello sguardo finale e complice, proprio sulla Ferrari anni '80 tra i due personaggi interpretati da Christin De Sica e Isabella Ferrari.



Da sottolineare uno straordinario Paolo Calabrese nelle vesti di un boss criminale russo, spietato, solo a parole.



L'innovazione nella tradizione del Cinepanettone sembra riuscita. Il pubblico ride. 'Basta che rida un quarto di quanto abbiao riso noi per farlo, per essere un grande risultato'.



