Cosa fare dopo il diploma? Riccardo Guidetti pubblica una guida pratica

qui il link dove è possibile acquistarlo in versione cartacea o ebook).Riccardo Guidetti da 27 anni si occupa di orientamento e formazione di studenti universitari nei Collegi di merito di Camplus - Fondazione Ceur, dopo aver conseguito una laurea in filosofia e avere insegnato per alcuni anni nelle scuole superiori.Il libro contiene una mappa e una bussola per aiutare gli studenti che hanno finito la scuola a trovare la loro strada.Una mappa con una visione sintetica del contesto attuale, dell'esperienza della famiglia e degli studenti e del tesoro da trovare dopo il diploma in questo momento storico di crisi e profondi cambiamenti.

Una bussola per scoprire 'cosa' e 'chi' può orientare uno studente a fare una scelta giusta dopo il diploma che valorizzi la sua storia, il suo potenziale e le sue aspettative per il futuro.

E nell'ultima parte una serie di esercizi che aiutano lo studente a tracciare la sua strada dopo il diploma a partire dalla mappa e dalla bussola.



'Scegliere il giusto percorso, affinare sempre di più le proprie competenze, le cosiddette skill, conoscere se stessi, i greci facevano riferimento al daimon, e avere chiari i propri bisogni sono forse gli ingredienti migliori per arrivare preparati alla sfide che attende i futuri lavoratori e lavoratrici. Mi si potrebbe obiettare che messo su carta assume un tono quasi semplicistico rispetto all’attitudine nel metterlo in pratica - scrive nella prefazione il giornalista Rai Piero Marrazzo -.



Esistono però dei “territori” di compensazione, dei cuscinetti basati sull’esperienza maturata sul campo, sul sostegno familiare, sugli strumenti messi a disposizione dal sistema formativo. Tutto sta a conoscerli e a saperli sfruttare al meglio. E pochi, meglio di Riccardo Guidetti, autore di questo volume, possono segnalarli con tanta precisione. Lo dico per esperienza diretta e per una conoscenza ormai ultra ventennale'.



“Libertà e ricerca della felicità, hanno molto a che fare con il contenuto di questo libro… Conosco Riccardo Guidetti da molti anni, e per molti anni ho lavorato con lui. Tra le cose che ci hanno unito professionalmente e personalmente sicuramente ce ne sono due che hanno molto a che fare con questo libro: l’interesse applicativo nei confronti dell’empowerment della persona e quello all’educazione dei giovani, in particolare applicata al potenziamento della loro capacità di individuare una strada feconda entro cui immettersi nelle varie fasi della loro vita. Una tra tutte, la decisione circa la direzione da prendere nel proprio percorso di vita successivamente all’impegno scolastico' - aggiunge nella postfazione Stefano Gheno, psicologo del lavoro e delle organizzazioni.