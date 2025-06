Coste Emilia Romagna, divieto di balneazione a Lido di Classe

La rilevazione fatta martedì sui punti di monitoraggio delle acque di balneazione, a cura dei tecnici di Arpae, ha evidenziato valori nella norma in 97 tratti sulle 98 località testate sulla riviera dell’Emilia-Romagna. Il campionamento periodico effettuato è il secondo della stagione balneare 2025, che ha preso avvio lo scorso 17 maggio.

Fuori norma un punto nel comune di Ravenna: a Lido di Classe, 100 metri a nord della foce del fiume Savio. Per questo tratto di mare è stata emanata dal sindaco un'ordinanza di non balneabilità fino al rientro al di sotto delle soglia prevista. I campionamenti di Arpae saranno ripetuti fino a quando i parametri non risulteranno conformi.