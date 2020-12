Covid a Modena: 12 morti e 395 nuovi positivi

In provincia di Modena, su 395 nuovi positivi, 214 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, 60 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 6 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 3 sono stati diagnosticati attraverso test sierologici, per 112 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

I sintomatici sono 214, gli asintomatici 181.

Si registrano purtroppo 12 decessi inseriti nel bollettino regionale:

Donna, 1924, Modena

Uomo, 1953, Novi

Uomo, 1931, Vignola

Uomo, 1938, Sassuolo

Donna, 1942, Modena

Donna, 1943, Carpi

Uomo, 1937, Vignola

Donna, 1929, Modena

Uomo, 1951, Castelvetro

Donna, 1949, Fiorano

Donna, 1935, Carpi

Uomo, 1940, Modena

I nuovi guariti in provincia di Modena sono 552. A oggi i guariti complessivi sono 15.523