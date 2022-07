Covid a Modena, oggi i ricoveri rispetto al 2021 sono decuplicati

Ad oggi, sono presenti nei due ospedali modenesi 113 pazienti con riscontro di tampone positivo di cui: 110 ricoverati in degenza ordinaria (di questi, 58 sono al Policlinico, 52 a Baggiovara), 3 in terapia intensiva (2 al Policlinico e 1 a Baggiovara).Se confrontiamo il dato di oggi con quello di venerdì scorso, 8 luglio, notiamo un importante aumento dei ricoveri (+25%) conseguenza di quello, già evidenziato, dei contagi. Si tratta soprattutto di ricoveri ordinari, mentre stabili rimangono le terapie intensive.Ancor più drammatico il confronto rispetto al 2021. Un anno fa, 16 luglio 2021, i ricoverati erano infatti 11 totali, dei quali 9 in ordinaria e 2 tra terapia intensiva e semintensiva. Esattamente un decimo rispetto ad oggi.

