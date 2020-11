Covid a scuola, ancora 24 nuove classi in isolamento a Modena

Ancora nuovi casi di Covid nelle scuole in provincia di Modena. Dal 20 al 23 novembre è stato disposto l'isolamento domiciliare per alunni e personale scolastico nelle seguenti scuole. In tutto 24 classi.

-Scuola dell’infanzia ‘Ain Karem’ di Modena (1 sezione)

-Scuola dell’infanzia ‘Anderlini’ di Modena (1 sezione)

-Scuola dell’infanzia ‘Famigli’ di Modena (1 sezione)

-Scuola dell’infanzia ‘Casa Famiglia’ di Modena (1 sezione)

-Scuola dell’infanzia ‘Villaggio Artigiano’ di Modena (1 sezione)

-Scuola primaria ‘Palestrina’ di Modena (1 classe)

-Scuola primaria ‘Bersani’ di Modena (1 classe)

-Scuola primaria ‘Carovana’ di Modena (1 classe)

-Scuola primaria ‘Don Milani’ di Castelnuovo Rangone (2 classi)

-Scuola dell’infanzia ‘Alice’ di Solignano (Castelvetro) – (1 sezione)

-Scuola dell’infanzia ‘Amici dello scoiattolo’ di Pavullo (1 sezione)

-Scuola dell’infanzia ‘Bruini’ di Solara di Bomporto (1 sezione)

-Scuola dell’infanzia ‘Caduti per la Patria’ di San Felice sul Panaro (1 sezione)

-Scuola secondaria di I°grado ‘Pascoli’ di San Felice sul Panaro (1 classe)

-Scuola primaria ‘Rodari’ di Mortizzuolo (Mirandola) – (1 classe)

-Scuola primaria ‘Dalla Chiesa’ di Massa Finalese (Finale Emilia) - (1 classe)

-Scuola primaria ‘Gasparotto’ di Fossoli (Carpi) – (1 classe)

-Scuola secondaria di I°grado ‘Hack’ di Carpi (1 classe)

-Scuola dell’infanzia ‘Mandelli’ di Vignola (1 sezione)

-Scuola primaria ‘Barozzi’ di Vignola (1 classe)

-Scuola primaria ‘Guidotti’ di Fiorano (2 classi)

-Scuola secondaria di I°grado ‘Parco Ducale’ di Sassuolo (1 classe)

E’ stato predisposto il termine dell’isolamento per alunni e personale scolastico nelle seguenti scuole:

-Scuola dell’infanzia ‘Lippi Parmigianino’ di Modena (1 sezione)

-Scuola dell’infanzia di Riolunato (1 sezione)

-Scuola dell’infanzia ‘Quartieri’ di Spilamberto (1 sezione)