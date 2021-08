Covid, addio all'artista internazionale Flavio Campagna

Lutto nel mondo della cultura. E' morto il 59enne street artist Flavio Kampah Campagna. Il grandissimo artista parmense ormai da un mese era ricoverato per Covid al Maggiore di Parma. Dall'ospedale, anche con l'aiuto del fratello Gino Campagna, aveva aggiornato tutti sui social sul suo stato di salute.'Il virus maledetto ci ha portato via uomo, padre, artista, genio - scrive il sindaco di Parma Pizzarotti -. Quanti progetti di cui abbiamo parlato, forse troppi per farli tutti, ma tu eri così, Flavio: esuberante come sempre, un vulcano di idee e di vita. Ricordo con piacere, e ora con tenerezza, i nostri brindisi, i tuoi quadri bellissimi, alcuni sono doni preziosi di cui vado orgoglioso e fiero, la tua arte, il tuo essere così energico e anticipatore dei tempi. 'Non c'è la vita, non c'è la morte', hai detto a tutti noi, ai tuoi familiari, alla nostra comunità, forse per tranquillizzarci, forse per non scoraggiarci, sicuramente per dirci di andare avanti e di continuare a camminare. E noi faremo così, seguiremo il tuo esempio e continueremo a camminare avanti, a lottare, a vivere e a credere sempre che le persone che ci lasciano siano in un qualche modo vicine a noi, proprio perché come dici tu 'Non c'è la vita, non c'è la morte'.Ci mancherai davvero, Flavio'.