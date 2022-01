Covid, Chiambretti di nuovo positivo dopo guarigione e terza dose

Piero Chiambretti è di nuovo positivo al Covid dopo che due anni fa si era contagiato in modo grave. La nuova infezione è giunta nonostante le tre dosi, a renderlo noto è lo stesso conduttore in una intervista di oggi al Corriere della Sera. 'Avevo sintomi precisi: mal di gola insistente, forte emicrania - afferma - Quindi, nonostante un primo tampone negativo al mattino, ho voluto farne un altro la sera, diverso, che intercettasse questa variante, ed ero positivo. Mi sono bruciato con l’acqua calda e ora mi fa paura anche la fredda. Tutto è successo a pochi giorni dalla terza dose. Ma rimango un convinto si vax: come hanno spiegato quelli bravi e anche quelli meno bravi, il vaccino ti permettere di resistere a un attacco virale così forte che ti manda in ospedale. Mia madre sarebbe andata a piedi scalzi a farsi vaccinare e tutto sarebbe stato diverso'.