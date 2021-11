Covid, cresce il focolaio variante Omicron in Campania

“Ci sono altri cinque contagi. Dal tracciamento fatto partendo dal paziente zero abbiamo trovato altri tre alunni nelle scuole frequentate dai due bambini positivi, la badante e un dipendente del personale scolastico”. Lo ha confermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che ha reso noto quanto emerso dallo screening disposto dall’Asl di Caserta a seguito della positività alla variante Omicron di un manager campano rientrato dal Mozambico, della moglie e dei loro due figli.“Sto rivedendo il film di due anni fa, ormai la variante è pienamente diffusa. Nessuna angoscia, ma – ha osservato il governatore – grandissima prudenza altrimenti si chiude tutto“.Intanto cattive notizie arrivano da Stéphane Bancel, amministratore delegato di Moderna. Bancel, intervistato dal Financial Times nel quartier generale della sua società negli Stati Uniti, afferma che gli attuali 'vaccini sono meno efficaci contro la variante Omicron e che dovranno essere modificati l'anno prossimo'.

