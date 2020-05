Covid, da domani nuova autocertificazione: non è sempre obbligatoria

Ecco dunque la nuova autocertificazione da esibire alle forze di polizia a partire da domani. Nel modulo è stata inserita tra le motivazioni valide per gli spostamenti quella del famoso incontro con congiunti presente nel Decreto del presidente del Consiglio del 26 aprile 2020.Per gli spostamenti per motivi di lavoro e passeggiate non è più obbligatoria l’autocertificazione. Infatti per gli spostamenti lavorativi sarà sufficiente esibire una documentazione fornita dal datore di lavoro, tesserini o documenti simili in alternativa alla autocertificazione stessa.