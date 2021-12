Covid: Ema, dose richiamo Janssen dopo 2 mesi da prima dose

Il comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell'Agenzia europea dei medicinali (Ema) ha concluso che una dose di richiamo del vaccino Janssen contro il Covid-19La raccomandazione segue i dati che mostrano che. Il rischio di trombosi in combinazione con trombocitopenia (Tts) o altri effetti collaterali molto rari dopo un richiamo non è noto e viene 'attentamente monitorato', ha spiegato Ema.Il comitato ha inoltre concluso che una dose di richiamo con il vaccino Janssen può essere somministrata dopo due dosi di uno dei vaccini mRna autorizzati nell'Unione europea, Comirnaty (di Pfizer/BioNTech) o Spikevax (di Moderna). A livello nazionale, gli organismi di sanità pubblica possonoemettere raccomandazioni ufficiali sull'uso di dosi di richiamo, a seguito di una dose di vaccino Janssen o di due dosi di vaccini mRna, tenendo conto della situazione epidemiologica locale, della disponibilita' di vaccini e delle emergenze efficacia e i dati di sicurezza limitati per la dose di richiamo.