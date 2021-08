Covid: in E-R incremento stabile, nessuna zona gialla

L'Emilia-Romagna non corre il rischio di passare in fascia gialla. La quasi certezza prospettata due giorni fa dall'Assessore regionale alla salute Donini, viene confermata dai dati aggiornati a ieri dall'agenzia sanitaria del governo che non solo monitorizza la situazione ma elabora scenari possibili di incremento. Un incremento che negli ultimi due giorni si è registrato in uno dei tre principali elementi monitorati per valutare gli eventuali passaggi di fascia. L'incidenza dei posti letto covid occupati sul totale dei disponibili aumenta dal 5 al 6% nell'area non critica, mentre si mantiene al 5% nell'altro principale parametro relativo ai posti occupati rispetto ai disponibili in terapia intensiva. In entrambi i dati in regione il valore è sotto le soglie fissate per valutare, globalmente, l'opportunità di un cambio di fascia. In particolare, alla metà per quanto riguarda le terapie intensiva (soglia fissata al 10%) e a poco più di un terzo per i ricoveri in area non critica (soglia fissata al 15%). Il parametro più critico ma che da solo non è sufficiente ad un intervento così di impatto come un cambio di colore nella fascia, è quello relativo all'incidenza dei casi ogni 100.000 abitanti su base settimanale. Anche e soprattutto su questo fronte la media dell'Emilia-Romagna è peggiore rispetto a quella nazionale, Dal 26 luglio al di sopra della soglia dei 50 ed in costante aumento. Nella settimana dal 9 al 15 agosto era a 74, mentre nei primi tre giorni della settimana dal 16 al 22 agosto il valore ha già raggiunto i 39. Con una crescita costante che confermerà al 22, il superamento abbondante della soglia. Che riguardando però solo uno dei tre parametri monitorati per valutare un eventuale passaggio di fascia, lascia l'Emilia-Romagna nella fascia bianca in cui si trova, come le altre regioni d'Italia, da inizio estate.