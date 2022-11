'Covid in fase endemica: per tornare alla normalità comportiamoci come con l'influenza'

Il Ministro Schillaci ieri sera a Porta a Porta: 'Con l'influenza torniamo al lavoro quando i sintomi finiscono, così per il Covid. Oggi siamo responsabilizzati all'uso della mascherina'

Siamo in una fase 'endemica del Covid' e 'per tornare alla normalità dobbiamo avere le stesse accortezze che avevamo prima per l'influenza'. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ospite alla puntata di Porta a porta in onda su Rai1. 'Quando si stava male con l'influenza - ha aggiunto - appena i sintomi finivano si rientrava a lavoro. Oggi siamo ancora più responsabilizzati in questo e usiamo la mascherina quando siamo in presenza di persone più fragili'.



Vita normale dopo 4-5 giorni

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, sottolinea la nuova linea per i pazienti asintomatici: dopo 4-5 giorni ci sarà la fine dell'isolamento e 'potranno tornare alla normale attività'. E anche chi presenta una sintomatologia lieve potrà tornare alla 'vita normale', considerando però 'almeno 24 ore di assenza di febbre e sintomi, magari con qualche precauzione come la mascherina per proteggere i fragili'. Le indicazioni saranno precisate e confermate tramite un'ordinanza in via di pubblicazione. Il ministro ha annunciato poi che a breve partirà una campagna per sensibilizzare sull'importanza della vaccinazione per Covid e influenza.





