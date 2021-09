Covid: in terapia intensiva a Modena i non vaccinati sono 6 su 10

Pur confermando gli effetti dei vaccini nella riduzione delle conseguenze gravi dell'infezione, i dati forniti oggi dal consueto bollettino settimanale dell'azienda dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena (comprendente sia il Policlinico che Baggiovara e che si distingue dal bollettino settimanale del giovedì sulla situazione pandemica e sulle strutture sanitarie ed ospedaliere in provincia di Modena fornito dall'Ausl), mostrano elementi di preoccupazione e attenzione. Se da un lato risulta che l'80% dei 43 pazienti assistiti per covid in ospedale risulta non vaccinato, dall'altro il rapporto tra non vaccinati e vaccinati che per i ricoveri ordinari è appunto 8:10, diventa 6:10 se ci spostiamo all'interno delle terapie intensive dove oggi i pazienti gravi ricoverati sono 10.All'interno di questo quadro numerico generale, il report dell'Azienda Ospedaliero Universitaria riporta le età degli ospedalizzati in terapia intensiva e non. Fattore altrettanto significativo nel valutare l'impatto dei vaccini che, come confermano i dati e le letture delle autorità sanitarie, dimostrano meno efficacia nei pazienti deboli e pluripatologici. La conferma è arrivata nella settimana scorsa in provincia di Modena dove le morti di soggetti covid positivi e vaccinati hanno riguardato ultra 90 enni e pluripatologiciVenendo ad oggi, l’età media dei pazienti ricoverati attualmente per le conseguenze del COVID-19 è 57 anni, più bassa di quella della rilevazione di venerdì scorso (61). L’età dei pazienti ricoverati col ciclo vaccinale completo si conferma 78 anni. La media di età dei non vaccinati è circa 51 anni (venerdì scorso erano 56).In terapia intensiva, l’età media dei ricoverati non vaccinati è 59 anni (6 pazienti dei 10 ricoverati), mentre nei pazienti vaccinati è pari a 73 anni.La variante Delta riguarda il 100% dei casi. 'I dati confermano l’efficacia del vaccino anche nei confronti di questa variante - sottolinea l'Azienda Ospedaliero - pur nella diversa risposta immunitaria tra persone con condizioni cliniche diverse'