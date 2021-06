Covid Modena, confermati numeri da zona bianca

L'ultimo paziente Covid dimesso dall'ospedale di Sassuolo, fornisce la cifra di quanto sta accadendo, come a livello nazionale, anche a livello locale. La provincia di Modena con l'ingresso nell'estate da un lato e con la copertura vaccinale nelle fasce più alte della popolazione riduce gli effetti gravi e quindi destinati al ricovero, vede ridursi ulteriormente i numeri del contagio e gli effetti. Ora sono 47 iricoverati COVID+ ( 5 rispetto a ieri, 9,6%) negli ospedali della provincia di Modena. Di cui 35 nei reparti aree mediche COVID (5 rispetto a ieri, 12,5%), 0 nei reparti Sub Intensiva Covid (+0 rispetto a ieri, +0,0%) di cui 12 nei reparti Terapia Intensiva COVID (+0 rispetto a ieri, +0,0%).Riduzione che si innesta nell'insieme di altri dati che, uniti, definiscono una situazione tale da legittimare, almeno rispetto ai parametri attuali, l'ingresso nella fascia regionale bianca. Un limite sarebbe rappresentato dal numero di positivi rispetto a 100.000 abitanti. Per entrare in fascia bianca non dovrebbe superare i 50. Il dato provinciale, ad oggi, si attesta a 23. Con tutte le fasce di erà in riduzione esclusa qualle dai 19 ai 24 anni dove il dato, una settimana fa 17, è salito in una settimana a 27. 'Un numero collegato alle minori restrizioni generali che influiscono in una fascia di età che esce maggioramente anche la sera e che comunque non preoccupa' - afferma il Direttore Generale dell'Ausl di Modena Antonio Brambilla nel consueto aggiornamento settimanale con i giornalisti sull'andamento dell'epidemia e della campagna vaccinale. Un tasso di incidenza che crolla nelle fasce di popolazione anziana riducendosi a 4 nella fascia ultra 75 e 5 nella fascia ultra 65.Gi.Ga.