Covid Modena, positivo il direttore azienda ospedaliera Vagnini

Il direttore dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Modena Claudio Vagnini, è risultato positivo al Covid. Immediatamente sono scattate tutte la misure di isolamento e tracciamento dei contatti come da protocollo.'Attualmente - si legge in una nota della azienda ospedaliera - il direttore si trova a casa in isolamento in condizioni complessivamente buone'. Ovviamente Vagnini era vaccinato.