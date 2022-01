Covid, morto dottor Comodo: curava a casa i malati. Aveva fatto 3 dosi

Ancora una tragedia nel mondo della sanità legata al Covid. E' morto, nonostante la triplice dose di vaccino che si era fatto inoculare per poter continuare a lavorare, il dottor Giuseppe Comodo. 68 anni, medico al 118 in provincia di Salerno, Comodo è morto all'ospedale di Scafati per il Covid. Profondamente contrario al Green Pass, sostenitore della rete dei medici che eseguono terapie domiciliari, nei mesi della pandemia ha curato centinaia di persone a domicilio.'Il trionfo della mediocritas: è bastato dare un termometro ad una bidella, una paletta a dei poliziotti, vigili o forze dell'ordine, un cellulare per scannerizzare il green pass ad un insignificante sulla porta, o far sentire importante e salvatrice del mondo una casalinga trasformandola in una delatrice per trasformare un popolo di pecore in tanti Kapò o balilla in erba' - così scriveva sul Green Pass.Tanti i messaggi social di addio. 'Fra gli Angeli del paradiso dottore, lei è sicuramente alla destra del padre grazie per essersi donato ai suoi pazienti, agli ammalati non risparmiandosi per niente'.