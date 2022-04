Covid: oggi l'ultimo saluto al dottor Coan, medico 59enne di Castel Bolognese

Castel Bolognese in lutto per i funerali, oggi, del dottor Giovanni Antonio Coan. Medico 59enne, lavorava alla Casa della Salute di Riolo Terme, Coan è stato stroncato il primo aprile dalle complicanze legate al Covid. Una malattia che aveva contratto in forma grave, nonostante le vaccinazioni effettuate. Noto e apprezzato per aver operato anche a Solarolo e a Imola, lascia la moglie Stefania e il fratello Paolo.'Una spiacevole notizia che trasmette grande tristezza nella comunità riolese, quella della prematura scomparsa del dottor Giovanni Coan, Medico di Medicina Generale alla Casa della Salute di Riolo Terme - aveva scritto sui social il sindaco di Riolo Alfonso Nicolardi -. Le sentite condoglianze, a nome di tutta Riolo Terme, alla famiglia colpita da questo lutto'.'Abbiamo appreso con profonda tristezza della prematura scomparsa del dottor Giovanni Coan - scrive in una nota sui social la lista civica Solarolo per tutti -.Il dottor Coan in questi mesi di pandemia si era più volte speso, anche sui social, nella battaglia per invitare alla adesione alla campagna vaccinale e per smontare le critiche dei contrari alla vaccinazione di massa.