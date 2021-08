Covid, reverendo Jackson ricoverato: si era vaccinato a gennaio

Il reverendo Jesse Jackson, 79 anni, e la moglie, Jacqueline, 77, sono stati ricoverati dopo essere risultati positivi al Covid. Lo riportano diversi media americani. Non si conoscono le condizioni di salute di Jackson e della moglie. Entrambi sono vaccinati con tutte e due le dosi e Jackson è stato da sempre una voce autorevole a favore dei vaccini.Jackson è stato un leader nel movimento americano per i diritti civili dagli anni '60, quando ha marciato con Martin Luther King. Prima di Obama, è stato il più importante afroamericano a candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti, con due tentativi falliti di conquistare la nomination del Partito Democratico negli anni '80.

