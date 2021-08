Covid, Sileri: i no vax sono fortunati, non hanno avuto lutti

'Credo che i no vax siano persone molto fortunate, con 130mila morti, sono state così fortunate da non aver avuto nessun parente, amico, vicino, morto o in terapia intensiva'. Lo ha detto a Timeline, su Sky TG24, il sottosegretario al ministero della Salute Pierpaolo Sileri.Per quanto poi rigurada il green pass secondo il sottosegretario Sileri 'i furbetti del green pass ci sarannosempre, per questo il documento dovrà essere controllato ma credo saranno comunque delle eccezioni.Sarei più concentrato sulle sanzioni. Da un anno a questa parte si cerca sempre chi non rispetta le regole ma con un anno mezzo di storia del Coronavirus abbiamo visto più italiani che rispettano le regole. A tal proposito mi hanno girato un link in cui puoi scaricare un Qr code del green pass. Sono eccezioni, come sonoeccezioni i no-vax e gli esitanti del vaccino che sono notevolmente diversi dai no-vax, al momento credo che per un bel po' quello che è stato fatto fino ad oggi sia sufficiente e infatti i risultati si stanno vedendo'.