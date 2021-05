Covid, Sileri: il peggio è alle spalle, stiamo superando il virus

'Il peggio e' alle nostre spalle'. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri a DomenicaIn, su Rai1. 'Finalmente possiamo tirare un sospiro di sollievo: stiamo superando il virus.Da domenica scorsa abbiamo due milioni in più di italiani che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino e un milione in più che ha completato il ciclo vaccinale.Ad oggi non sono state scoperte nuove varianti e la situazione è sotto controllo in Europa e in tutti i Paesi occidentali. Non dobbiamo quindi essere sempre negativi: le cose vanno bene grazie alla ricerca e a ciò che è stato messo in campo. Ne stiamo uscendo prima rispetto all'atteso e questo lo dobbiamo alla campagna di vaccinazione'.E circa la necessità di programmare i richiami vaccinali dopo 6 mesi il sottosegretario alla Salute, afferma che 'Sappiamo che la durata della copertura dei vaccini è di 8 mesi, probabilmente arriverà a un anno. I sei mesi a mio avviso dovrebbero essere valutati a sei mesi e spostati in avanti ad altri sei mesi