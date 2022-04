Covid: in Emiia Romagna su 27 in terapia intensiva 20 vaccinati, ridotto a 1:5 rapporto con i non vaccinati

Pur con un numero di positivi e contagiati maggiore quest'anno rispetto allo stesso periodo degli anni passati, i casi che sfociano in ricoveri in terapia intensiva rimangono più bassi rispetto allo scorso anno, anche se in aumento negli ultimi giorni.Pur a fronte di una maggiore incidenza del virus e dei casi attivi quest'anno rispetto allo scorso anno, di questi 'solo' lo 0,05% porta a ricoveri in terapia intensiva. Oggi questo 0,05% in Emilia Romagna si traduce, stando all'ultimo dato della regione, in 27 casi. Di questi 20 sono soggetti vaccinati con ciclo completo e 7 non vaccinati. Ma leggendo opportunamente questi dati considerandoli rispetto alla base dei vaccinati con ciclo completo, pari al 94% della popolazione over 12, rimane chiaro il rapporto 1:5 tra vaccinati e non vaccinati.