Covid, terza dose, tappa in appennino a Zocca e Montese

Le terze dosi somministrate nei comuni più lontani dai grossi centri per limitare le possibilità di spostamento soprattutto dei soggetti anziani e più fragili. E' il programma nelle prossime settimane due appuntamenti, organizzati dal Punto Unico Vaccinale del Distretto Sanitario di Vignola, dedicati alle dosi booster rivolte agli over 60 e contribuire così al proseguo con slancio della campagna vaccinale sul territorio. In particolare, le due sessioni vaccinali si terranno a Zocca e Montese con precedenza a pazienti over 80 e con elevata fragilità.l’appuntamento – 100 le vaccinazioni previste – è per martedì 16 novembre dalle 8.30 alle 13.30, presso il Poliambulatorio in Via Mauro Tesi 167/Ala vaccinazione si terrà invece giovedì 18 novembre presso il Poliambulatorio in via Panoramica 50, dalle 8.30 alle 13.30, con sempre un centinaio di dosi somministrate.Gli over 80 e fragili, destinatari delle dosi booster, cui sono già stati assegnati gli appuntamenti sul Punto Vaccinale di Vignola possono spostare l'appuntamento o prenotarsi per le due sessioni in montagna telefonando al numero del call center 0592025333 o allo 059435333.Tutte le informazioni sulle dosi booster e la documentazione necessaria per la vaccinazione sono disponibili alla pagina: www.ausl.mo.it/vaccino-covid-dose-booster“Da quando sono cominciati i richiami per la somministrazione delle terze dosi agli over 80 ho ricevuto diverse segnalazioni di difficoltà legate agli spostamenti dei più anziani; per questo mi sono rivolto immediatamente alla Direzione Sanitaria di Vignola, che ringrazio come sempre per la disponibilità ed efficienza – dichiara il sindaco di Zocca, Federico Ropa -. In Appennino l’età media è molto elevata e anche per questo è fondamentale che i servizi sociosanitari siano sempre più alla portata di tutti”.“Sono felice di questa giornata dedicata alle terze dosi – afferma il sindaco di Montese, Matteo Deluca -. Rendere i servizi sanitari più capillari sui territori periferici credo debba essere una priorità per garantire maggiore tutela alle persone fragili”.