Covid, vaccini aggiornati: Aifa dà il via libera

La Commissione tecnico scientifica dell'Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco, oggi pomeriggio ha dato, come previsto , il via libera in Italia alla dose booster con i vaccini anti-Covid adattati a Omicron 1, per gli over 12.Una decisione che segue il via libera dell'Ema arrivato il primo settembre. Si tratta dei vaccini Comirnaty Original/Omicron BA.1 e Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1, di Pfizer Biontech e Moderna. Sono destinati a persone di età pari o superiore a 12 anni che hanno ricevuto almeno la vaccinazione primaria contro Covid-19.