Cra e ospedale covid in una sola struttura: il caso Villa Pineta

Dalla difficoltà sia nel reperimento ma soprattutto in un corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, all'opportunità di individuare gli anziani contagiati nella struttura residenziale e trasferirli immediatamente in quella ospedaliera. Villa Pineta a Pavullo ospita oggi sia pazienti contagiati nella Cra, sia pazienti Covid, trasferiti in uscita dalle terapie intensive dagli ospedali di Pavullo e Sassuolo e sottoposti a terapie seminitensive a Gaiato. Insieme a Gianluca Simoni, geriatra, e a Massimo Cerulli, cardiologo, ripercorriamo le fasi nella gestione dell'emergenza. Dai primi casi riscontrati, quasi asintomatici, all'interno della Cra, alla creazione di una struttura Covid.In un percorso quotidiano fatto da un team di medici, personale infermieristico e, nel caso di Villa Pineta, riabilitativo, che ha dovuto reinventare le propria professione e riscoprire l'importanza del lavoro di squadra sia in ambito assistenziale che clinico ed internistico