CRA Modena e provincia: 252 positivi in 19 strutture

Anche le case residenze per anziani (CRA), nonostante la quasi blindatura creata dalle regole Covid che obbligano anche visite solo programmate, a soggetti con Green Pass rafforzato e basato sulla terza dose di vaccino, o con due dosi e tampone, non sono impermeabili alla capacità di diffusione della variante Omicron. Anche perché se gli ospiti sono protetti all'interno lo sono meno gli operatori che entrano ed escono ogni giorno. Ed è così che i contagi continuano a moltiplicarsi tra gli uni e gli altri. I numeri oggi sono comunque migliori rispetto a quelli di un mese fa quando nelle 54 CRa presenti in provincia di Modena, si registravano 168 ospiti e 154 operatori positivi distribuiti in 14 strutture.Oggi, stando di dati dell'Ausl provinciale di Modena, il numero totale delle strutture in cui si registrano casi covid sono 19, oltre che in 3 case albergo, ma si riduce il numero di ospiti e operatori positivi.Un numero di ricoveri certamente ridotto rispetto alla prime ondate della pandemia certamente legato all'effetto della vaccinazione nella riduzione dei casi gravi. Un dato, quello dei ricoveri, che è necessario comunque leggere anche rispetto alla possibilità (sempre più evidente e confermata dagli organismi sanitari), che si tratti di soggetti affetti da altre patologie e particolarmente vulnerabili, ricoverati per queste e non per covid, ma registrati come ricoveri covid perché risultati anche positivi al tampone di ingresso. Una quota, quella dei ricoverati covid ma per motivi non direttamente correllati al Covid che il dato provinciale di ieri attestava al 22%.Guardando la mappa generale provinciale delle strutture interessate, a Modena sono sei su sedici le Cra in cui sono presenti positività, a Carpi quattro su sei, a Sassuolo una su sette a Pavullo due su otto, a Vignola quattro su sei, a Castelfranco tre su 5 mentre Mirandola si conferma, come già un mese fa, l'area di territorio in cui su 5 Cra presenti nessuna è interessata da casi CovidGi.Ga.