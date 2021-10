Crisanti: 'Serve compromesso, mascherina Ffp2 per chi non si vaccina'

'Ci sono tante persone che hanno fobie. Ci sono quelle che, per esempio, non viaggerebbero mai in aereo, nemmeno con l'obbligo. Bisogna accettare che c'è una piccola porzione di popolazione che ha questi problemi con la vaccinazione e queste persone non devono e non possono essere regalate ai no vax. Serve trovare un compromesso. Per esempio obbligarle ad usare la mascherina Ffp2 che è molto sicura'. A usare queste parole è stato Andrea Crisanti, direttore del dipartimento di Microbiologia dell'Università di Padova, intervenuto ieri alla trasmissione Agorà, su Rai Tre.