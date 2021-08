Crisanti: 'Vaccino, nei minorenni rapporto costi-benefici è limitato'

'Per quanto riguarda gli adolescenti, il rapporto costi benefici è molto limitato poichè i casi gravi tra i ragazzi sono molto rari. Nonostante questo è importante che si vaccinino come impegno civile nei confronti della collettività'. Così questa mattina su Radio Capital il microbiologo Andrea Crisanti. Durante la trasmissione Crisanti ha ribadito l'importanza della vaccinazione, sottolineando allo stesso tempo come il Green Pass 'non sia una misura di sanità pubblica poichè i vaccinati possono contagiarsi e a loro volta contagiare'. E alla domanda su quale sia una misura di sanità pubblica efficace, Crisanti ha confermato la misura della vaccinazione stessa e l'uso di mascherine Ffp2 le quali 'possono proteggere fino al 100% se usate correttamente'.