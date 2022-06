Da Antonella Clerici ad Amadeus: i vip a casa col Covid

La conduttrice Antonella Clerici ha contratto il Covid, lo ha rivelato sulle storie del suo profilo Instagram. 'Covid time. Prima o poi tocca a tutti', ha scritto accanto alle foto che la ritraggono sdraiata sul letto, circondata dai suoi cani. 'Aerosol time. Stay positive', è invece la scritta in un altro post.Nei giorni scorsi è risultato positivo al Covid anche Amadeus. Il conduttore sta già lavorando al Festival di Sanremo 2023 ma non si è presentato al Premio Biagio Agnes, serata condotta da Mara Venier e Alberto Matano, perché a casa col Coronavirus.

