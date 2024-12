Da gennaio 2025 rimborsi automatici per i ritardi dei treni regionali

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L'indennizzo verrà corrisposto entro 30 giorni e, come previsto dalle regole, è pari al 25% del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti (per biglietti di importo pari almeno a 16 euro). Sarà invece al 50% in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti (per biglietti di importo pari almeno a 8 euro). L'indennizzo non è riconosciuto se l'importo è inferiore ai 4 euro. Non è riconosciuto ai possessori di biglietti gratuiti.Il rimborso per il ritardo verrà accreditato direttamente sulla carta utilizzata per l’acquisto del biglietto, senza bisogno di richieste da parte dei passeggeri.

Per i biglietti cartacei, resteranno invece in vigore le procedure tradizionali, che richiedono una richiesta formale di rimborso. È possibile verificare il diritto all’indennizzo per biglietto singolo sul sito di Trenitalia, all’interno della sezione apposita, inserendo il codice biglietto e la data di emissione, a partire dall’orario di arrivo del treno in stazione.



Per i treni regionali il passeggero ha invece diritto al rimborso integrale del biglietto in caso di 'soppressione del treno, interruzione o partenza ritardata, nonché «mancanza della disponibilità della classe di validità del biglietto e ordine dell’Autorità Pubblica'.

Intanto Trenitalia, intende diffondere a livello nazionale anche il Tap&Tap che permette di pagare il viaggio appoggiando direttamente la carta di pagamento contactless alla validatrice. Un servizio già avviato su alcune linee. E sui nuovi Frecciarossa 1000, che arriveranno presto sui binari, è stato previsto più spazio per i bagagli e una maggiore accessibilità per i passeggeri a ridotta mobilità.